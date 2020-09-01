Минэкономики снова снизило прогноз урожая зерновых

Минэкономики снизило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн за счет показателей по кукурузе.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра экономики Тарас Высоцкий.

"Провел еженедельный звонок с представителями профильных ассоциаций с участием Укргидрометеоцентра. В Украине продолжается аномально высокие температуры и засуха. В результате существенно снижается урожайность кукурузы. На данный момент, ожидаем валовой сбор кукурузы 33 млн т и 68 млн т зерновых в целом. Подсолнечника ожидаем 14 млн т", - написал Высоцкий.

Напомним:

Минэкономики скорректировало прогнозируемое производство зерновых по всем категориям урожая 2020 года в сторону уменьшения - с 72,1 млн тонн до около 70 млн тонн.

Минэкономики вместе с участниками рынка зерна 17 августа подписали дополнение к зерновому Меморандуму и согласовали предельный объем экспорта зерна в 2020/2021 маркетинговом году - 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс тонн ржи.

Экономическая правда