В Минэкономики согласовали предельный объем экспорта пшеницы на сезон

Минэкономики вместе с участниками рынка зерна 17 августа подписали дополнение к зерновому Меморандуму и согласовали предельный объем экспорта зерна в 2020/2021 маркетинговом году - 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс тонн ржи.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Зерновой меморандум является хорошим примером умения договариваться и принимать сбалансированные решения. По нашему общему мнению, экспорт в 17,5 млн тонн пшеницы и 1 тыс тонн ржи на этот маркетинговый год - это тот ориентир, который сбережет нам и внутреннюю продовольственную безопасность, и экспортные возможности.

Кроме того, учитывая коронакризис, в прогнозном балансе мы увеличили объем переходящих остатков на полмиллиона тонн - до 1,7 млн тонн", - заявил министр экономики Игорь Петрашко.

Отмечается, что в зависимости от погодных условий и конечных данных по объемам производства пшеницы от Госкомстата, прогнозные балансы рынке зерна могут быть пересмотрены в 4-м квартале.

Сейчас урожай зерна ожидается на уровне 72,1 млн тонн.

Напомним:

В течение следующих 10 лет Украина продолжит улучшать свои позиции на мировом рынке зерна и, потенциально, войдет в топ-5 стран экспортеров зерновых, увеличив свою долю до 14%, говорится в прогнозе Организации экономического сотрудничества и развития и Всемирной продовольственной организации.

Экономическая правда