Зеленский: Государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у людей выросли доходы

Государство в условиях рыночной экономики не может устанавливать цены на продукты питания, но увеличивает минимальную зарплату, чтобы у граждан выросли доходы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения со СМИ в Тернопольской области, передает Офис президента.

"Отвечая на вопрос журналистов, глава государства отметил, что некоторые эксперты говорят, будто увеличение минимальной зарплаты является большой ошибкой", - говорится в сообщении.

"Но обычные люди, которые живут в Украине и которые в большинстве являются налогоплательщиками, они радуются. Что касается минимальной зарплаты, то пять тысяч - это ничего. Мы увеличили, насколько смогли, с 1 сентября. С 1 января она будет шесть тысяч, а с 1 июля или августа - шесть с половиной тысяч гривен", - убежден Зеленский.

По его словам, украинцы почувствуют увеличение уровня минимальной зарплаты, поскольку от нее индексируются должностные оклады бюджетников.

Он также отметил, что на цены на продукты влияет много факторов, в том числе - погодные условия, объем урожая, баланс экспорта и импорта, курс валюты и т.п.

"Что касается уменьшения цен, то у нас рыночная экономика. Государство не может "ломать" цены и предприятия", - сказал президент.

Отмечается, что после брифинга у Зеленского поинтересовались, знает ли он цены на продукты. Глава государства ответил, что любит и всегда покупает гречишный хлеб, и знает, что он стоит 15 грн.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", согласно которому минимальная зарплата составит 5 тысяч.

Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №3963 "О внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который предусматривает, в частности, увеличение минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября 2020 года.

Благодаря увеличению минимальной зарплаты в 2020 году около 1,7 млрд грн дополнительно получит Пенсионный фонд и еще 1,2 млрд грн налога на доходы физлиц распределятся между местными бюджетами и госбюджетом, заявили в Минфине.

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Экономическая правда