Марченко объяснил причины поднятия минимальной зарплаты

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что одна из причин повышения минималки - фактический прожиточный минимум был выше той минимальной зарплаты, которая была установлена ​​законом.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"Почему повышается минималка? Потому что фактический прожиточный минимум был выше той минимальной зарплаты, которая была установлена ​​законом. Фактический уровень прожиточного минимума - 5054 грн, а минималка - 4723 грн. Это одна причина.

Другая причина - соотношение между минимальной зарплатой и средней заработной платой. В Украине, мне кажется, было около 40%, в соседних странах выше. Мы не сравниваем зарплаты нашей страны с их. Но соотношение у нас проседало", - отметил Марченко.

В то же время на вопрос, согласен ли он с таким подходом, когда в ситуации с большим дефицитом бюджета государство позволяет себе такие вещи, как повышение минималки, министр ответил:

"Я противостою до того момента, пока не принято решение. Как только решение принято, я очень способствую, чтобы это решение было быстро и эффективно реализовано. И это нормально.

Нормально, когда ты работаешь в команде, нормально, когда ты выполняешь задание как министр. Я могу сколько угодно быть против любых расходов, но до того момента, пока решение не принято, пока меня на Кабмине не убедили мои коллеги, премьер, что это решение надо поддержать. Все, точка.

После этого я это решение выполняю. Иначе я должен из-за любого мого несогласия писать заявление (об увольнении. - ЭП). Так же не может быть".

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Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", согласно которому минимальная зарплата составит 5 тысяч.

Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №3963 "О внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который предусматривает, в частности, увеличение минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября 2020 года.

Благодаря увеличению минимальной зарплаты в 2020 году около 1,7 млрд грн дополнительно получит Пенсионный фонд и еще 1,2 млрд грн налога на доходы физлиц распределятся между местными бюджетами и госбюджетом, заявили в Минфине.

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю парламента Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа и призвал нардепов поддержать законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

"Уверен, что депутаты проголосуют за законопроект, поданный от президента, за увеличение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривень. Затем второй этап этой программы - увеличение с 2021 до 6 тысяч гривень. И на протяжении 2021 будет третья часть - мы увеличим до 6,5 тысяч гривень", - заявил президент.

6 августа президентом был зарегистрирован законопроект №3963 "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год ", которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы до 5000 гривень - с 1 сентября 2020 года.

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Экономическая правда