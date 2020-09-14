Гетманцев: Госбюджет-2021 должен быть принят до 1 декабря

Верховная Рада, в соответствии с нормами бюджетного кодекса, должны проголосовать в первом чтении за проект ЗУ о госбюджете-2021 до 20 октября, а до 1 декабря документ должен быть принят.

Об этом заявил глава финансового комитета ВР, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев перед заседанием фракции, передает "Интерфакс-Украина".

"Я не ожидал бы бюджетной ночи, особенно в сентябре. То, что мы будем рассматривать на этой неделе - эти внесение бюджета в Верховную Раду - мы его даже не голосуем. Первое чтение будет до 20 октября.

До 1 октября депутаты должны внести поправки и предложения к проекту бюджета сбалансированного, бюджетный комитет их анализирует, и только до 20 октября мы его голосуем в первом чтении, во втором чтении - до 20 ноября, до 1 декабря бюджет должен быть принят - это нормы бюджетного кодекса", - пояснил он.

"Давайте не забегать вперед, на этой неделе ничего сногсшибательного не будет", - заверил нардеп.

Напомним:

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.