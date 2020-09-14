Минфину следует увеличить финансирование медицины в проекте госбюджета – глава комитета ВР

Глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий заявил, что Минфину в проекте госбюджета на 2021 "стоит попробовать выйти на показатель 5% ВВП на здравоохранение".

Об этом он написал в Facebook.

"Это очень хорошо, что министерство планирует в 2023 году выйти на показатель 5% от ВВП. Но страна, на мой взгляд, не может ждать еще два года. 2021 год, судя по тенденции увеличения количества инфицированных COVID-19, станет настоящим испытаниями для украинской медицины. Поэтому финансирование медицинской сферы должно быть абсолютным приоритетом.

Минфину стоит попробовать уже в этом году выйти на показатель 5% ВВП на здравоохранение. Ведь президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что бюджет медицинской сферы в следующем году должна базироваться именно на этом показателе", - подчеркнул нардеп.

Он отметил, что бюджетный запрос МЗ составляет 296,6 млрд грн.

"Для сравнения в предварительном варианте государственного бюджета на 2021 года Минфин предлагает увеличить финансирование здравоохранения до 156 млрд грн. На программу медицинских гарантий предлагается выделить 123,5 млрд грн, что составляет лишь 2,74% ВВП. Однако расчеты НСЗУ дают значительно более высокую сумму, которая нужна для финансирования гарантированных услуг - 225,3 млрд грн", - утверждает Радуцкий.

"Позиция Минфина неприемлема не только потому, что это нарушение ЗУ о государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения. 5% от ВВП - это не просто красивая цифра или попытки копировать европейцев.

Если мы не будем придерживаться этого показателя, НСЗУ не сможет полноценно финансировать программу медицинских гарантий. О каком повышении зарплаты врачей и качества услуг мы можем в таком случае говорить? Нам снова придется заниматься тушением пожаров и решать проблемы финансирования отрасли в ручном режиме", - добавил глава профильного комитета ВР.

По его словам, Минфин имеет реальные возможности привлечь дополнительные средства, среди таких возможностей он назвал акцизы на алкоголь и табак, масштабную приватизацию.

Напомним:

14 сентября Кабинет министров утвердил проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и направил его на рассмотрение Верховной Рады.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 - повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.

На заседании 14 сентября проект госбюджета Украины на 2021 год не поддержали два министра: глава Минздрава Максим Степанов и глава Минэкологии Роман Абрамовский.

По данным ZN.UA, Степанов потребовал на финансирование здравоохранения в период пандемии коронавируса 5% ВВП.

Сейчас уровень бюджетного дефицита в Украине сейчас составляет около 300 миллиардов гривень, но цифра умеренная и абсолютно посильная для бюджета, кассового разрыва нет, ранее заявил премьер Шмыгаль.

Шмыгаль заверил, что "никакой" дыры "в бюджете нет, есть плановый дефицит бюджета в размере 7,5% ВВП.