Новости выходных: "Северный поток - 2" и бюджет на 2021 год
Про "Северный поток - 2". Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что энергетическая солидарность ЕС требует прекращения проекта Nord Stream 2.
Про бюджет. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проект бюджета на 2021 будет подан в Верховную Раду 15 сентября.
Про кредиты. Президент Владимир Зеленский сообщил, что программу "Доступные кредиты 5-7-9%" планируется расширить на фермеров, пострадавших от засухи.
Про США. Дефицит федерального бюджета США по состоянию на конец августа превысил 3 триллиона долларов.
Про "Укразализныцю". Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings удалило АО "Укрзализныця" из списка Rating Watch Negative, в котором находятся компании с перспективами снижения кредитного рейтинга.
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