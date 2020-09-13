Новости выходных: "Северный поток - 2" и бюджет на 2021 год

Про "Северный поток - 2". Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что энергетическая солидарность ЕС требует прекращения проекта Nord Stream 2.

Про бюджет. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проект бюджета на 2021 будет подан в Верховную Раду 15 сентября.

Про кредиты. Президент Владимир Зеленский сообщил, что программу "Доступные кредиты 5-7-9%" планируется расширить на фермеров, пострадавших от засухи.

Про США. Дефицит федерального бюджета США по состоянию на конец августа превысил 3 триллиона долларов.

Про "Укразализныцю". Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings удалило АО "Укрзализныця" из списка Rating Watch Negative, в котором находятся компании с перспективами снижения кредитного рейтинга.