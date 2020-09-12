Глава польского правительства: Энергетическая солидарность ЕС требует прекращения Nord Stream 2

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что энергетическая солидарность ЕС требует прекращения проекта Nord Stream 2.

Об этом передает Укринформ.

"Мы считаем, что на данном этапе энергетическая солидарность ЕС требует прекращения проекту Nord Stream 2, поскольку он угрожает энергетической солидарности и создает ситуацию еще большей зависимости Беларуси и Украины от России", - заявил Моравецкий.

"Мы призываем к европейской энергетической солидарности, а не формирование немецко-российского альянса над нашими головами", - подчеркнул Моравецкий.

Напоминаем:

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что завершение строительства Nord Stream 2 может быть связано с полноценным расследованием Россией возможного отравления Алексея Навального.

20 августа российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию, — ему стало плохо в самолете на рейсе из Томска в Москву. Сейчас он находится в коме, его подключили к аппарату "искусственного дыхания".

2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком"

В декабря 2019 года официальный представитель Nord Stream 2 AG, компании-оператора проектуа Йенс Мюллер заявил российским СМИ, что строительство газопровода "Северный поток-2" завершено на 93,5%.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.

После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

В Германии заявили, что введенные США санкции не помешают завершить работу по "Северному потоку-2", а лишь задержат ее.