Рейтинговое агентство Fitch удалило "Укрзализныцю" из негативного кредитного списка

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings удалило АО "Укрзализныця" из списка Rating Watch Negative, в котором находятся компании с перспективами снижения кредитного рейтинга.

Об этом пишет ЦТС со ссылкой на главу АО УЗ, а также сайт Fitch Ratings.

Сообщается, что также агенство подтвердило долгосрочный рейтинг АО "Укрзализныця" на уровне "B" со стабильным прогнозом.

"Обновленный прогноз относительно "Укрзализныци" - для Украины важное достижение", - заявил председатель правления АО УЗ Владимир Жмак.

В Fitch Ratings, удаление "Укрзализныци" из списка RWN объяснили улучшением текущей ликвидности УЗ после продления срока погашения банковского кредита от "Сбербанка" (200 млн долл. США - ЭП) на три года до июля 2023 года.

"Следующие пики выплат УЗ будут в мае и сентябре 2021 года, к которым у компании есть достаточно времени, чтобы подготовиться.", - отметили в рейтинговом агентстве.