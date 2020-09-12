Шмыгаль о дате подачи бюджета: 15 сентября, так как этого требует закон

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что проект бюджета на 2021 будет подан в Верховную Раду 15 сентября.

Об этом сообщает Голос Украины.

"15 сентября, так как этого требует закон, Министерством финансов будет подан в Верховную Раду проект бюджета на 2021. Есть основные параметры, они сегодня дорабатываются, дискутируются. Мы их представим вовремя ", - подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль выразил уверенность, что в этом году главную смету страны на 2021 примут вовремя. Согласно положениям Бюджетного кодекса, Кабинет Министров подать его в парламент не позднее 15 сентября.