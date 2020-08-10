Консенсус-прогноз падения ВВП в 2020 году ухудшился до 6% – Минэкономики

В 2020 году падение ВВП Украины составит 6% вместо ожидаемых в апреле 4,2%, среди главных предположений - высокая вероятность наступления второй волны пандемии COVID-19 во втором полугодии 2020 года.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе Минэкономики о влиянии коронавируса на экономику и общество.

"По прогнозам экспертов, Украина демонстрирует более глубокое падение, чем мировая экономика, оно составит 6% в 2020 году.

Характер восстановления будет зависеть от уже существующих карантинных мероприятий в Украине, а также усиленных в условиях "адаптивного карантина", которые будут иметь негативное влияние на экономику страны, в результате чего восстановление будет медленным", - говорится в документе.

В соответствии с прогнозом, инфляционные процессы будут более сдержанными - 5,8% в декабре до декабря 2019 года против 7% в предыдущем прогнозе.

"Все элементы спроса покажут отрицательную динамику, но самым большим будет падение инвестиций, которое углубилось до 20,3% с 14,8% в предыдущем консенсус-прогнозе.

Бюджетное стимулирование, введенное для поддержания спроса населения и смягчения негативных последствий, вызванных карантинными мероприятиями, возрастет, что в условиях сокращения доходов вызовет значительный рост дефицита бюджета до 5,6% ВВП", - добавили в Минэкономики.

В то же время прогноз отскока в 2021 году после падения в 2020 улучшился до 3,2%.

Напомним:

Валовой внутренний продукт Украины в первой половине 2020 сократился на 6,5% против аналогичного периода 2019 года, в частности, во втором квартале падение составило 11%, что меньше, чем ожидалось ранее (14%).

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.

Экономическая правда