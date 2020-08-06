Украинская экономика упала за полгода на 6,5%. Во втором квартале - на 11%

Валовой внутренний продукт Украины в первой половине 2020 сократился на 6,5% против аналогичного периода 2019 года, в частности, во втором квартале падение составило 11%, что меньше, чем ожидалось ранее (14%).

Об этом сообщает Минэкономики в обзоре экономической деятельности за первое полугодие 2020 года, передает Интерфакс-Украина.



"Помесячная динамика видов экономической деятельности свидетельствует, что экономика прошла пик и преодолела рубеж максимально негативного эффекта от жестких противоэпидемических мероприятий как внутри страны, так и за ее пределами, который больше всего ощущался в апреле-мае 2020 года. И пока на фоне смягчения карантина постепенно начинает восстанавливаться", - отмечает Минэкономики.



Согласно данным министерства, по итогам января-июля сокращение сводного индекса производства составило 7,7% (на 7,3% - в январе-мае-2020).



"В июне 2020 года смягчение карантинных ограничений, как средине страны, так и за ее границами, способствовали замедлению падения промышленного производства – до 5,6% (по сравнению с -12,2% в мае 2020 года), с учетом эффекта календарных дней – до 7,1% (11,7% соответственно)", - указало Минэкономики.



В частности, сезонно скорректированный индекс промышленной продукции в июне к маю 2020 года вырос на 3,4% (+2,8% май к апрелю 2020 года), уточнило министерство.



Уменьшение глубины падения в июне наблюдалось в добывающей промышленности – до 4,9% (спад на 8,9% в мае 2020 года) и в перерабатывающей – до 6,2% (падение на 15,6% соответственно), свидетельствуют данные министерства.



В июне темпы падения производства в металлургии существенно замедлились до -3,9 по сравнению с -19% в мае, чему поспособствовало оживление экономической активности. В частности, возобновил работу после семимесячной паузы Днепровский металлургический завод.



Машиностроение сохранило в июне темпы сокращения производства – проседание на 22,5% по сравнению с -22,4% в мае.



"В то же время в снабжении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха произошло углубление падения до - 4% (-1,9% соответственно)", – отметило министерство.



Строительство в июне благодаря дорожным работам выросло на 0,1% по сравнению с -2,6% в мае, а за первое полугодие сократилось на 5,5% (25,3% за аналогичный период прошлого года), указало министерство.



Рост показало в июне производство продуктов, напитков и табачных изделий – на 0,8% против -5,4% в мае этого года, что министерство поясняет высокой сырьевой базой со стороны сельскохозяйственного производства семян подсолнечника и улучшения мировой конъюнктуры на подсолнечное масло.



Однако в целом сельское хозяйство по итогам минувшего месяца показало сокращение объемов производства на 40,6% по сравнению с ростом на 12,2% в июне 2019-го и -18,7% по итогам первого полугодия этого года по сравнению с +5,8% за январь-июнь-2019.