Все разделы
Укр / Рус

В Украине стали строить в полтора раза меньше жилья

Четверг, 10 сентября 2020, 19:30
 

Общая площадь жилых помещений, на которые выданы разрешения на выполнение строительных работ, в первом полугодии 2020 года сократилась в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Общая площадь нового строительства жилья составила 3,85 млн кв. м, из них многоквартирных домов - 3,6 млн кв. м.

Общая площадь нового строительства жилья в Киеве сократилась в 5,8 раза к январю-июню 2019 года – до 368,1 тыс кв. м, тогда как в Киевской области возросла вдвое – до 1,36 млн кв м.

Значительные объемы нового строительства жилья также зафиксированы во Львовской (513,6 тыс. кв. м), Одесской (395,6 тыс. кв. м) и Ивано-Франковской (304,6 тыс. кв. м) областях.

Напоминаем:

13 марта президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

Вместо Государственной архитектурно-строительной инспекции правительство создаст три новых органа: для регистрации строительных объектов, их технического регулирования и контроля.

После этого застройщики начали массово жаловаться на большой процент отказов в ГАСИ при согласовании разрешительной документации.

Читайте также: Диджитал против чиновников. Что у Зеленского планируют делать со строительной отраслью

Полгода реформ: качественные изменения или стагнация строительного рынка?

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

строительство недвижимость жилье Госстат

powered by lun.ua
Материалы по теме
Законопроекты против застройщиков-мошенников должны сделать за два месяца - заместитель Авакова 7 сентября 2020, 18:17
"Антимонопольщики" проиграли Микитасю все три суда по делу о сговоре на строительстве института Амосова 7 сентября 2020, 13:42
Начни с нуля. Жилые комплексы Метрополис и Lucky Land реализуют теорию нулевого километра 3 сентября 2020, 13:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!