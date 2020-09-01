Новости 1 сентября: доплаты к пенсиям, переход топ-менеджера "Привата" в другой банк, "Укрбуд"

О доплатах к пенсиям. Кабмин и Верховная Рада планируют с 2021 года ввести доплаты к пенсиям для пенсионеров в возрасте от 75 лет - подобные тем, которые в этом году были введены для пенсионеров в возрасте от 80 лет.

Об урожае. Минэкономики снизило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн за счет показателей по кукурузе.

Об Илоне Маске. Основатель Tesla Илон Маск поднялся на третью строчку рейтинга самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg.

О переходе топ-менеджера "Приватбанка" в другой банк. Бывшего члена правления государственного Приватбанка по вопросам информационных технологий Андрея Гриценюка назначили исполнительным директором блока "Информационные технологии" украинского "Альфа-Банка".

О денежных переводах. Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в июле 2020 года составил 922 миллиона долларов, что на 13,5% меньше, чем в июле 2019 года (1,07 миллиарда долларов).

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