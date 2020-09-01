Бывший IT-директор Приватбанка Гриценюк перешел в "Альфа-Банк"

Бывшего члена правления государственного Приватбанка по вопросам информационных технологий Андрея Гриценюка назначили исполнительным директором блока "Информационные технологии" украинского "Альфа-Банка".

Об этом рассказали в банке агентству "Интерфакс-Украина".

"В зоне ответственности Андрея Гриценюка - подразделения развития и сопровождения информационных систем, архитектуры и методологии, поддержки и анализа IT-систем, а также обновленный процессинговый центр банка", - заявили в "Альфа-Банке".

Напомним:

Член правления "Приватбанка" по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк уволился из банка из-за ограничения зарплат в госсекторе.

Сам Гриценюк подтвердил информацию изданию НВ и рассказал, что ему предложили аналогичную должность в коммерческом банке, и так как он 5 месяцев получал нерыночную зарплату - Гриценюк согласился.

Гриценюк почти 20 лет работает в IТ-секторе. Руководил технологическими подразделениями в банках (Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Платинум Банк) и Национальном банке Украины.