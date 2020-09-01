Маск обогнал Цукерберга в рейтинге самых богатых людей мира – Bloomberg
Основатель Tesla Илон Маск поднялся на третью строчку рейтинга самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg.
Об этом говорится в данных Bloomberg Billionaires Index по состоянию на 1 сентября 2020 года.
По данным агентства, состояние Маска оценивают в 115 млрд долларов.
Отмечается, что Маск поднялся в рейтинге благодаря резкому подорожанию акций Tesla.
По подсчетам Bloomberg, с начала года стоимость акций компании выросла почти на 500%.
Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга, который теперь четвертый в рейтинге богачей, оценивается в 111 млрд долларов.
Возглавляет рейтинг, как и раньше, основатель Amazon Джефф Безос (202 млрд долларов), на втором месте - сооснователь Microsoft Билл Гейтс (125 млрд долларов), а замыкает топ-5 Бернар Арно (Louis Vuitton Mot Hennessy) - 85,7 млрд долларов.
Напомним:
В июле основатель Tesla Илон Маск впервые поднялся на 5 место в рейтинге самых богатых людей мира - его состояние выросло до 74,2 млрд долларов.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua