Чистая прибыль Saudi Aramco за второй квартал упала на 73,4%

В воскресенье государственная нефтяная группа Саудовской Аравии Aramco сообщила о падении чистой прибыли во втором квартале на 73,4% из-за снижения цен на нефть.

Об этом сообщает издание Reuters.

Прибыль во втором квартале составил 6,6 млрд долл, что почти в 4 раза меньше чем в прошлом году.

Также во втором квартале Saudi Aramco выплатила дивиденды за первый квартал в размере 18,75 млрд долл. Компания объявила о намерении выплатить за второй квартал 2020 также еще 18,75 млрд долл по сравнению с 13,4 млрд долл во втором квартале 2019 года, пишет издание.

Напомним:

Инвесторы и аналитики прогнозируют возможный рост цен на нефть до 150 долларов за баррель на фоне недостатка инвестиций в отрасль.

Министерство энергетики Саудовской Аравии приказало госкомпании Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне еще на 1 миллион баррелей, в сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+.

12 апреля страны ОПЕК + договорились о крупнейшем в истории сокращение добычи нефти в 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая - июня. Соглашение вступило в силу 1 мая.