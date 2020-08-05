Новости 5 августа: цена на газ, ФОПы, банк Ярославского

Фото: ua.depositphotos.com

О цене на газ. Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов ГК "Нафтогаз Украины" составляет 3,24 грн/кубометр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа "Месячный".

О ФОПах. Президент Владимир Зеленский подписал закон № 786-их "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц - предпринимателей", который, в частности, предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФОПов.

О банке Ярославского. 3 августа между компанией "Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед", выступающей единым акционером Банка Кредит Днепр, и Александром Ярославским, владельцем группы DCH, заключено соглашение об отчуждении 100% акций в уставном капитале банка.

О деньгах на борьбу с COVID-19. По состоянию на 30 июля на приобретение товаров и услуг для борьбы с COVID-19 осуществлено платежей на 4,5 млрд грн, за июль потрачено 1,3 млрд грн.

О земле. На начало года в постоянном пользовании Национальной академии аграрных наук находится 465 тысяч гектар земли, но в Государственный земельный кадастр внесены сведения только о 320 тыс. га (69%). Данные о 145 тыс. га земель отсутствуют.

Вы хотите узнать больше?

Как провести энергоаудит в многоэтажке

Энергетический аудит многоэтажки – первый шаг к качественному утеплению здания и существенному снижению сумм в счетах. ЭП выяснила, как правильно провести энергоаудит и на что жителям обратить внимание. (укр)