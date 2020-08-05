Зеленский подписал закон, который отменяет обязательную книгу учета доходов для ФОПов

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 786-их "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц - предпринимателей", который, в частности, предусматривает отмену обязательной книги учета доходов для ФОПов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, физическим лицам - предпринимателям I-III групп на упрощенной системе налогообложения можно будет вести учет в любой удобной форме - бумажной или электронной - с указанием суммы дохода за месяц.

А физические лица - предприниматели на общей системе смогут вести учет также в бумажном или электронном виде, но по типовой форме, определенной Министерством финансов.

"Кроме того, закон отменяет договор о признании электронных документов для регистрации в электронном кабинете налогоплательщика и предусматривает, что в электронном кабинете отображаются налоговые уведомления.

Также документ вносит изменения в Налоговый кодекс с целью создания благоприятных условий для деятельности бизнеса и инвесторов. В частности, облегчены условия налоговых проверок. При проверке оформления работников устранена возможность опрашивать работников и работодателей о выплаченных пассивных доходах и других дополнительных благах и возмещениях", - говорится в сообщении.

Закон № 786-их "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц - предпринимателей" Верховная Рада приняла 14 июля 2020 года.

Экономическая правда