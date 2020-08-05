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На покупку товаров для борьбы с COVID-19 в июле потратили 1,3 миллиарда — Минфин

Среда, 5 августа 2020, 16:55
 

По состоянию на 30 июля на приобретение товаров и услуг для борьбы с COVID-19 осуществлено платежей на 4,5 млрд грн, за июль потрачено 1,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина со ссылкой на данные Госказначейства.

Отмечается, что из 4,5 млрд грн, в частности, потратили: 1,577 млрд - на закупку медикаментов и медицинских изделий, 1,4 млрд - на приобретение медицинского оборудования в качестве основных средств, 687,7 млн - на закупку масок, дезинфицирующих средств, экспресс-тестов.

 

Напомним:

Ранее сообщалось, что в Фонде по борьбе с COVID-19 из 64,7 млрд грн осталось только 3,2 миллиарда.

Экономическая правда

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