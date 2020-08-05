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"Нафтогаз" установил августовскую цену на газ для населения

Среда, 5 августа 2020, 15:05
 

Августовская цена на природный газ для бытовых клиентов ГК "Нафтогаз Украины" составляет 3,24 грн/кубометр с НДС и без учета стоимости распределения (доставки) в рамках тарифа "Месячный"

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что цена газа выросла на 0,27 грн/куб.м. из-за того, что рынок входит в сезон высоких цен, который обычно наступает с приближением отопительного периода.

В компании пояснили, что с завершением действия режима ПСО будут публиковать цены в рамках тарифа "Месячный" в начале месяца потребления.

Тариф "Месячный" - первый тариф, который компания предлагает своим клиентам. Сейчас все действующие бытовые клиенты компании автоматически переведены на этот тариф.

"Он предусматривает пост-оплату за потребленный газ. Потребители могут сэкономить 1% от общего счета за газ, если будут платить за потребленный ресурс до 15 числа месяца, следующего за месяцем потребления", - говорится в сообщении.

В ГК "Нафтогаз Украины" обещают скоро предложить клиентам новые тарифные планы и другие предложения.

Напомним:

"Нафтогаз" обнародовал условия продажи газа для поставок газа после завершения действия спецобязательств - компания предлагает заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены, которая будет известна до начала месяца поставки.

Читайте также: С 1 августа государство больше не регулирует цены на газ: что изменилось для населения

Экономическая правда

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газ Нафтогаз

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Экономическая правда
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