Новости 4 августа: Мотор Сич и Ярославский, недвижимость руководителя АМПУ, курс

Об Ярославском. Группа DCH Александра Ярославского достигла договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited о совместной деятельности по развитию украинского авиастроения и, в частности, завода "Мотор Cіч".

О руководителе АМПУ. И.о главы государственной Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий и его жена Алла Мелехина обладают незадекларированной недвижимостью в Германии на более чем 400 тысяч евро.

О Коломойском. В Кливленде ФБР во вторник пришла с обысками в офисы фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является украинский олигарх Игорь Коломойский.

О курсе. Представители инвестиционных компаний допускают девальвацию гривни до 28-29 за доллар на конец года.

О зарплатах УАФ. Стали известны месячные зарплаты чиновников Украинской Ассоциации Футбола, больше всех получает председатель комитета национальных сборных команд Мирон Маркевич - 700 тысяч в месяц.

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"Несправедливый курс гривни". Увидят ли украинцы 30 за доллар осенью

Курс валют – одна из самых обсуждаемых тем последнего месяца. Стоит ли ждать ослабления национальной валюты и курса на уровне 30, о котором говорят Владимир Зеленский и его приспешники. (укр)