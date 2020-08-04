Новости 4 августа: Мотор Сич и Ярославский, недвижимость руководителя АМПУ, курс
Об Ярославском. Группа DCH Александра Ярославского достигла договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited о совместной деятельности по развитию украинского авиастроения и, в частности, завода "Мотор Cіч".
О руководителе АМПУ. И.о главы государственной Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий и его жена Алла Мелехина обладают незадекларированной недвижимостью в Германии на более чем 400 тысяч евро.
О Коломойском. В Кливленде ФБР во вторник пришла с обысками в офисы фирмы, владельцем которой, по данным СМИ, является украинский олигарх Игорь Коломойский.
О курсе. Представители инвестиционных компаний допускают девальвацию гривни до 28-29 за доллар на конец года.
О зарплатах УАФ. Стали известны месячные зарплаты чиновников Украинской Ассоциации Футбола, больше всех получает председатель комитета национальных сборных команд Мирон Маркевич - 700 тысяч в месяц.
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"Несправедливый курс гривни". Увидят ли украинцы 30 за доллар осенью
Курс валют – одна из самых обсуждаемых тем последнего месяца. Стоит ли ждать ослабления национальной валюты и курса на уровне 30, о котором говорят Владимир Зеленский и его приспешники. (укр)
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