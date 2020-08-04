Стали известны зарплаты в Украинской Ассоциации Футбола: Маркевич - 700 тысяч, Блохин, Беланов - больше 100 тысяч

Павелко и Маркевич

Стали известны месячные зарплаты чиновников Украинской Ассоциации Футбола (УАФ), больше всех получает председатель комитета национальных сборных команд Мирон Маркевич - 700 тысяч гривень в месяц.

Полный список опубликовал спортивный журналист Константин Андриюк. В списке отсутствует президент Ассоциации Андрей Павелко.

Кроме Маркевича больше всего зарабатывают:

513 тысяч гривень в месяц получает председатель комитета по этике и честной игры Франческо Баранка.

432 тысячи - первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

411 тысяч - глава комитета арбитров Лучано Лучи.

Среди известных широкой общественности футбольных деятелей, также в списке есть:

Олег Блохин , который является сопредседателем Совета стратегического развития профессионального футбола и получает 115 тысяч гривень

, который является сопредседателем Совета стратегического развития профессионального футбола и получает 115 тысяч гривень Олег Протасов , который работает в должности первого "вице", получает 323 тысячи

, который работает в должности первого "вице", получает 323 тысячи Игорь Беланов, сопредседатель сопредседатель комитета профессионального футбола, получает 153 тысячи.

Ранее Блохин объяснял, чем он и Беланов занимаются в УАФ:

"Я занимаюсь детским футболом вместе с Белановым. У нас есть школа в Виннице, называется "Блохин-Беланов". Мы провели турнир Баля, турнир Блохина, турнир Беланова в Киеве. Там было по 300 детей, подарили мячи от УАФ. Пытаемся привлечь детей к футболу, отвлечь от улицы.

..УАФ строит поля, площадки. Это главное направление.

Помимо работы в УАФ у меня доходов нет", - заявлял экс-тренер киевского Динамо.

В 2017 году Павелко заявлял, что УАФ (в то время Федерация футбола Украины) финансируется за счет платежей солидарности ФИФА и УЕФА, и не имеет госфинансирования. Бюджет Ассоциации Павелко тогда оценил в 10 миллионов евро.