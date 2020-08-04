Стали известны зарплаты в Украинской Ассоциации Футбола: Маркевич - 700 тысяч, Блохин, Беланов - больше 100 тысяч
Стали известны месячные зарплаты чиновников Украинской Ассоциации Футбола (УАФ), больше всех получает председатель комитета национальных сборных команд Мирон Маркевич - 700 тысяч гривень в месяц.
Полный список опубликовал спортивный журналист Константин Андриюк. В списке отсутствует президент Ассоциации Андрей Павелко.
Кроме Маркевича больше всего зарабатывают:
- 513 тысяч гривень в месяц получает председатель комитета по этике и честной игры Франческо Баранка.
- 432 тысячи - первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко.
- 411 тысяч - глава комитета арбитров Лучано Лучи.
Среди известных широкой общественности футбольных деятелей, также в списке есть:
- Олег Блохин, который является сопредседателем Совета стратегического развития профессионального футбола и получает 115 тысяч гривень
- Олег Протасов, который работает в должности первого "вице", получает 323 тысячи
- Игорь Беланов, сопредседатель сопредседатель комитета профессионального футбола, получает 153 тысячи.
Ранее Блохин объяснял, чем он и Беланов занимаются в УАФ:
"Я занимаюсь детским футболом вместе с Белановым. У нас есть школа в Виннице, называется "Блохин-Беланов". Мы провели турнир Баля, турнир Блохина, турнир Беланова в Киеве. Там было по 300 детей, подарили мячи от УАФ. Пытаемся привлечь детей к футболу, отвлечь от улицы.
..УАФ строит поля, площадки. Это главное направление.
Помимо работы в УАФ у меня доходов нет", - заявлял экс-тренер киевского Динамо.
В 2017 году Павелко заявлял, что УАФ (в то время Федерация футбола Украины) финансируется за счет платежей солидарности ФИФА и УЕФА, и не имеет госфинансирования. Бюджет Ассоциации Павелко тогда оценил в 10 миллионов евро.
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