Инвесткомпании спрогнозировали курс гривни на конец года
Представители инвестиционных компаний допускают девальвацию гривни до 28-29 за доллар на конец года.
Об этом сообщается в материале ЭП.
"В своем июньском прогнозе мы закладывали плавное ослабление курса с осени до 28-29 грн за долл. Как видно из последних дней, гривна движется к этому диапазону быстрее", - говорит глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.
"Остановится гривна на этих позициях или девальвация будет более глубокой - зависит от действий нового руководства НБУ", - добавляют в ICU.
"Девальвационное давление традиционно усиливается осенью. Мы ожидаем, что обменный курс будет ослабевать и до конца 2020 года достигнет 28,5 грн за долл. Наш прогноз исходит из того, что поток негативных новостей, которые влияют на ситуацию на валютном рынке, усиливаться не будет", - считают аналитики Concorde Capital
.В Dragon Capital спрогнозировали, что до конца 2020 года курс гривны ослабнет до 28 за долл. Сейчас там обещают пересмотреть прогноз в сторону более глубокой девальвации, "как только будет больше ясности, как будет выглядеть политика НБУ".
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Напомним:
За июль официальный курс гривни к доллару просел с 26,66 гривни за доллар до 27,69.
Официальный курс гривни к евро ослаб почти на 2,69 гривни: 1 июля курс составлял 29,86 грн, а уже 29-го - 32,45 грн
Экономическая правда
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