Новости выходных: "минималка" и невозможность приватизации Северо-Крымского канала

Про "минималку". Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", согласно которому минимальная зарплата составит 5 тысяч.

Про "Северный поток - 2". Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его беспокоит, строительство "Северного потока – 2", поскольку оно увеличивает зависимость Европы от поставок российского газа.

Про Северо-Крымский канал. Правительство одобрило внесение Северо-Крымского канала и Каховского магистрального канала в перечень объектов, не подлежащих приватизации.

Про ротацию в министерствах. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что в ближайшей перспективе состоятся кадровые ротации в экономическом блоке Кабмина.

Про кредиты для аграриев. Президент Владимир Зеленский на встрече с с представителями бизнеса Черкасской области пообещал способствовать улучшению системы кредитования для агробизнеса.