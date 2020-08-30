Новости выходных: "минималка" и невозможность приватизации Северо-Крымского канала
Про "минималку". Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", согласно которому минимальная зарплата составит 5 тысяч.
Про "Северный поток - 2". Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его беспокоит, строительство "Северного потока – 2", поскольку оно увеличивает зависимость Европы от поставок российского газа.
Про Северо-Крымский канал. Правительство одобрило внесение Северо-Крымского канала и Каховского магистрального канала в перечень объектов, не подлежащих приватизации.
Про ротацию в министерствах. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает, что в ближайшей перспективе состоятся кадровые ротации в экономическом блоке Кабмина.
Про кредиты для аграриев. Президент Владимир Зеленский на встрече с с представителями бизнеса Черкасской области пообещал способствовать улучшению системы кредитования для агробизнеса.
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