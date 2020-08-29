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Зеленский пообещал помочь улучшить кредитования для агробизнеса

Суббота, 29 августа 2020, 13:52
 
Источник: ОП

Президент Владимир Зеленский на встрече с с представителями бизнеса Черкасской области пообещал способствовать улучшению системы кредитования для агробизнеса.

Об этом сообщает сайт ОП.

"Если речь идет про растительную систему, можем проговорить по меньшей мере с государственными банками отдельный формат кредитования. Например, 3-5%", - сказал он.

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агросектор кредитования Зеленский

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