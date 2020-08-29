Зеленский пообещал помочь улучшить кредитования для агробизнеса
Суббота, 29 августа 2020, 13:52
Президент Владимир Зеленский на встрече с с представителями бизнеса Черкасской области пообещал способствовать улучшению системы кредитования для агробизнеса.
Об этом сообщает сайт ОП.
"Если речь идет про растительную систему, можем проговорить по меньшей мере с государственными банками отдельный формат кредитования. Например, 3-5%", - сказал он.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua