Правительство сделало Северо-Крымский канал таким, что не подлежит приватизации
Правительство одобрило внесение Северо-Крымского канала и Каховского магистрального канала в перечень объектов, не подлежащих приватизации.
Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.
"Эти предприятия внесены в перечень для обеспечения постоянного наблюдения за ними и избежания возможных угроз национальным интересам", - сообщили в пресс-службе.
По словам ведомства, они обеспокоены ситуацией во временно оккупированном Крыму.
"Российская оккупационная власть варварски использует водные ресурсы для обеспечения водой оккупационной армии и дальнейшей милитаризации украинского полуострова, пренебрегая при этом потребностями населения.
По оценкам специалистов, имеющихся ресурсов достаточно для полного обеспечения потребностей населения полуострова ", - сказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко.
Напомним:
Управление Северо-Крымского канала и управления Главного Каховского магистрального канала находятся в перечне объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабмина №83 от 4 марта 2015
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