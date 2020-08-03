Из Нацбанка уходит директор Департамента коммуникаций

С 3 августа 2020 года по собственному желанию завершает работу на должности директора Департамента коммуникаций НБУ Наталья Бондаренко, вскоре объявят конкурсный отбор для замещения вакантной должности.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Национального банка.

"За более 5 лет работы в Нацбанке Наталья Бондаренко построила коммуникации регулятора, основываясь на опыте ведущих центробанков мира и привнося свои знания и умения, так что сегодня Национальный банк пользуется репутацией одного из самых прозрачных центробанков мира и одного из самых открытых государственных институтов в Украине", - заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"После себя я оставляю отлаженную систему управления коммуникациями, активную работу над повышением финансовой грамотности, современные и клиентоориентированные каналы коммуникаций НБУ и профессиональную команду", - отметила Бондаренко.

В НБУ назвали ключевые достижения в плоскости коммуникаций и повышение финансовой грамотности за время каденции Бондаренко, среди них, в частности:

создание Стратегии коммуникаций НБУ и построение системы управления коммуникациями НБУ;

проведение международных тематических мероприятий - Ежегодной исследовательской конференции на тему "Коммуникации центрального банка от тайны к прозрачности" и тематического международного семинара для комуникационщиков центральных банков в 2019 году, а также международного "Форума по финансовой инклюзии. Никого за бортом" в 2018-2019 гг.;

разработка Стратегии финансовой грамотности;

запуск нового веб-сайта НБУ.

Напомним:

Совет Национального банка отказался назначить на второй 7-летний срок Олега чури на должность заместителя главы НБУ. Ранее он занимал эту должность 5 лет. Позже Совет НБУ назначил заместителем председателя НБУ Юрия Гелетий.

Решение переназначить заместителя председателя НБУ должен был принять Совет НБУ. Но в последний день июня Совет НБУ отказался внести вопрос назначения Чурия в повестку дня.

В Нацбанке (когда главой был еще Яков Смолий) отметили, что такое решение может указывать на политическую мотивированность отдельных членов Совета НБУ, которые не поддержали это предложение.

31 июля Совет Национального банка уволил по собственному желанию Сергея Холода с должности заместителя председателя НБУ, курировавшего сферу платежных систем и денежного обращения.

Экономическая правда