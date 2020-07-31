С Нацбанка уходит еще один заместитель главы НБУ

31 июля Совет Национального банка уволил по собственному желанию Сергея Холода с должности заместителя председателя НБУ, курировавшего сферу платежных систем и денежного обращения.

Об этом сообщает сайт регулятора.

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко поблагодарил Холода за его работу.

Справка.

Холод начал работу в должности заместителя главы Национального банка Украины с 23 июля 2018 года. Он занимался развитием и регулированием деятельности платежных и расчетных систем, управлением системой денежного обращения и реализацией внутренней трансформации Национального банка.

К его ключевым достижениям на должности относятся: расширение работы Системы электронных платежей Национального банка в режиме 23/7, переход банковской системы на международный номер счета IBAN, развитие идентификации BankID, расширение использования безналичных расчетов и тому подобное.

Экономическая правда