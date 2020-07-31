С Нацбанка уходит еще один заместитель главы НБУ
31 июля Совет Национального банка уволил по собственному желанию Сергея Холода с должности заместителя председателя НБУ, курировавшего сферу платежных систем и денежного обращения.
Об этом сообщает сайт регулятора.
Глава Нацбанка Кирилл Шевченко поблагодарил Холода за его работу.
Справка.
Холод начал работу в должности заместителя главы Национального банка Украины с 23 июля 2018 года. Он занимался развитием и регулированием деятельности платежных и расчетных систем, управлением системой денежного обращения и реализацией внутренней трансформации Национального банка.
К его ключевым достижениям на должности относятся: расширение работы Системы электронных платежей Национального банка в режиме 23/7, переход банковской системы на международный номер счета IBAN, развитие идентификации BankID, расширение использования безналичных расчетов и тому подобное.
Экономическая правда
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