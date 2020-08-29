Разумков подписал закон об увеличении "минималки": дальше дело за Зеленским

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", согласно которому минимальная зарплата составит 5 тысяч, закон передан на подпись Президенту.

Соответствующая информация опубликована на сайте парламента.

В графе "Дата и состояние прохождения" указано, что 29 августа закон возвращен с подписью главы ВР и передан на подпись Владимиру Зеленскому.

Закон определяет повышение минимальной заработной платы и установления ее с 1 сентября в месячном размере 5 тыс. грн (рост на 5,86%).

Напоминаем:

Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №3963 "О внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", который предусматривает, в частности, увеличение минимальной зарплаты до 5000 гривен с 1 сентября 2020 года.

Благодаря увеличению минимальной зарплаты в 2020 году около 1,7 млрд грн дополнительно получит Пенсионный фонд и еще 1,2 млрд грн налога на доходы физлиц распределятся между местными бюджетами и госбюджетом, заявили в Минфине.

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю парламента Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа и призвал нардепов поддержать законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы.

"Уверен, что депутаты проголосуют за законопроект, поданный от президента, за увеличение минимальной заработной платы до 5 тысяч гривень. Затем второй этап этой программы - увеличение с 2021 до 6 тысяч гривень. И на протяжении 2021 будет третья часть - мы увеличим до 6,5 тысяч гривень", - заявил президент.

6 августа президентом был зарегистрирован законопроект №3963 "О внесении изменений в Закон Украины" О Государственном бюджете Украины на 2020 год ", которым предлагается повысить размер минимальной заработной платы до 5000 гривень - с 1 сентября 2020 года.

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Экономическая правда