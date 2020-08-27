Новости 27 августа: дефицит госбюджета, цены на газ, приватизация

О дефиците госбюджета. Дефицит государственного бюджета Украины в январе-июле 2020 года составил 51,2 млрд грн, в том числе по общему фонду - 57 млрд грн при плане в 100,8 млрд грн.

О ценах на газ. ГК "Нафтогаз Украины" с 16 сентября повышает стоимость газа для населения по годовому контракту на 10% - с 4,73 гривни до 5,24 гривни за кубический метр.

О приватизации. Кабинет министров в 3,5 раза расширил перечень запрещенных к приватизации государственных предприятий - до 659 объектов.

О банке "Аркада". Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил о начале открытого конкурса с целью выведения неплатежеспособного банка "Аркада" с рынка и предлагает ряд способов выведения банка с рынка, среди них - продажа банка инвестору.

О B2B jewelry. Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 миллионов долларов.

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