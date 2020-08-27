Фонд гарантирования выставил на продажу банк "Аркада"

Фонд гарантирования вкладов физлиц объявил о начале открытого конкурса с целью выведения неплатежеспособного банка "Аркада" с рынка и предлагает ряд способов выведения банка с рынка, среди них - продажа банка инвестору.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фонд предлагает следующие способы вывода неплатежеспособного банка с рынка:

ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;

отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей его ликвидацией;

создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка;

продажу неплатежеспособного банка инвестору.

"Открытый конкурс проводится среди банков, а также предварительно квалифицированных лиц, включенных Национальным банком Украины в перечень предварительно квалифицированных лиц, которые отвечают условиям открытого конкурса.

Банки, предварительно квалифицированные лица, которые планируют принять участие в выведении неплатежеспособного банка с рынка, с целью их допуска к участию в открытом конкурсе, должны подать в Фонд документы, определенные условиями открытого конкурса", - пояснили в ФГВФЛ.

Напомним:

Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банке "Аркада" и начал процедуру вывода банка с рынка.

Правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ "АРКАДА" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала менее чем до одной трети минимального установленного уровня.

Более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5000 человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн.

В НБУ отмечают, что вывод АО АКБ "АРКАДА" с рынка не связано с задержкой ввода застройщиками в эксплуатацию домов ЖК "Эврика" и ЖК "Патриотика".

Крупнейшим акционером банка (по состоянию на 1 июня 2020 года) является Константин Паливода с долей 74,80%.

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Экономическая правда