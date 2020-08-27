Шевченко: НБУ будет продолжать политику гибкого обменного курса

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что Нацбанк будет продолжать последовательную монетарную политику и политику гибкого обменного курса.

Об этом он сказал во время встречи с представителями международных инвестиционных учреждений, передает пресс-служба НБУ в Facebook.

"Мы остаемся в программе сотрудничества с Международным валютным фондом и прилагать усилия, чтобы своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства. Национальный банк будет продолжать последовательную монетарную политику. Также НБУ будет продолжать политику гибкого обменного курса", - подчеркнул Шевченко.

Он добавил, что Национальный банк в своей работе с инвесторами будет руководствоваться принципами прозрачности и партнерства.

Напомним:

Новый глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что регулятор будет сглаживать избыточные колебания курса.

За июль официальный курс гривни к доллару просел с 26,66 гривни за доллар до 27,69.

В июле Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке 130 миллионов долларов, а продал для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке 498,7 миллиона долларов.

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