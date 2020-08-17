Шевченко о гривне: Плавающее курсообразование сохраняется

Новый глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что регулятор будет сглаживать избыточные колебания курса.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"Плавающее курсообразование сохраняется. Ключевые принципы работы НБУ на межбанке тоже. Мы будем сглаживать избыточные колебания курса, как в одну так и в другую сторону. Это то, что касается стратегии.

Нам часто задают вопрос, будем ли публиковать точные критерии, по которым НБУ определяет, когда ему нужно выходить на рынок с интервенциями. Я говорил и еще раз хочу сказать: нет, эти критерии публиковать не будем, так как они только развяжут руки для валютных спекуляций", - пояснил Шевченко.

По его словам, если участники рынка будут заранее знать, когда НБУ выходит на рынок, они будут использовать это для получения спекулятивных доходов, а экономика от этого ничего не выиграет.

Глава НБУ рассказал, что регулятор в июле продавал валюту, чтобы сглаживать колебания.

"А в августе уже наоборот покупаем излишки валюты с рынка в резервы. Кстати, с начала года у нас положительное сальдо интервенций больше 800 млн долларов", - отметил он.

Также Шевченко вспомнил о волатильности курса в 2019 году.

"Сначала гривна в прошлом году укрепилась с 28 до 23,5 грн/доллар, а в этом вернулась на фактически начальный уровень, на котором она была", - сказал он.

По его словам, было бы неправильно говорить о том, что волатильность, которая была с начала 2019 года, является нормальной для Украины. Но сам факт волатильности является нормальным.

"Курс плавающий, следовательно, отражает спрос и предложение на рынке. В прошлом году был достаточно большой приток валюты в страну, предложение превышало спрос, и гривна укреплялась. И это нормально для рынка - гривна должна не только девальвировать, но и укрепляться.

И в обоих случаях будут свои победители и свои проигравшие. Экспортерам ревальвация всегда менее выгодна, а импортерам и потребителям - более выгодна. То есть плавающий курс всегда будет кого-то не устраивать", - пояснил банкир.

Напомним:

На прошлой неделе (10-14 августа) интервенции НБУ по покупке валюты на межбанковском рынке составляли 223 млн долларов.

За июль официальный курс гривни к доллару просел с 26,66 гривни за доллар до 27,69.

В июле Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке 130 миллионов долларов, а продал для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке 498,7 миллиона долларов.

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