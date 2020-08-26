Новости 26 августа: новый руководитель Укрзализныци, украинское приложение №1 в AppStore, очередная отставка в НБУ

О новом руководителе Укрзализныци. Кабмин назначил Владимира Жмака главой правления "Укрзализныци".

О повышении зарплат. Кабинет министров повысил должностные оклады (тарифные ставки) работникам бюджетной сферы в связи с повышением минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн с 1 сентября.

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Об "Аркаде". Правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства банка "Аркада".

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