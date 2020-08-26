Из Нацбанка уходит еще один заместитель главы

Совет НБУ 26 августа уволил Романа Борисенко с должности заместителя главы Нацбанка с 28 августа 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что Борисенко подал главе Нацбанка Кириллу Шевченко соответствующее заявление об увольнении по собственному желанию.

На должности заместителя главы НБУ он отвечал за деятельность финансово-административного и операционного блока регулятора.

"Трансформация Национального банка в современный, открытый и независимый европейский центральный банк - общая цель и приоритет для всей нашей команды. Мы благодарны Роману Борисенко за его лидерскую позицию в этом направлении в течение последних четырех лет.

В дальнейшем мы будем продолжать политику совершенствования всех внутренних процессов украинского центробанка, особенно в вопросах финансового управления, администрирования и операционной деятельности, чтобы закрепить качественные достижения и усилить нашу институциональную независимость", - заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Роман Борисенко начал работу в Национальном банке в августе 2014 году на должности директора Департамента персонала. С октября 2016 он был заместителем главы Национального банка Украины. В сферу его управления входили вопросы финансов, операционной деятельности, управления персоналом и обеспечения деятельности Национального банка.

В НБУ добавили, что к ключевым достижениям Национального банка в этой плоскости за время каденции Борисенко, в частности, относится повышение институциональной способности и внутренняя трансформация центробанка, в частности:

централизация и вывод неключевых функций и активов за пределы Национального банка;

реинжиниринг и оптимизация внутренних процессов и совершенствования системы принятия решений Национальным банком;

усовершенствование и автоматизация функций финансового управления, контроллинга и администрирования, операционной функции;

переход на международные стандарты финансовой отчетности;

Напомним, 31 июля Совет Национального банка уволил по собственному желанию Сергея Холода с должности заместителя главы НБУ, курировавший сферу платежных систем и денежного обращения.

Экономическая правда