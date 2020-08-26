Украинское приложение вышло на первое место в AppStore, опередив TikTok и Netflix

Приложение Reface от украинских разработчиков, которое заменяет лица на гифках и видео, вышло на первое место в американском AppStore в категории "Развлечения".

Об этом со ссылкой на CTO RefaceAI Олеся Петрива сообщает ain.ua

Приложение опередило такие сервисы, как TikTok, Netflix, Hulu, Disney+ и другие.

Кроме того, Reface занял второе место в категории всех бесплатных приложений (Overall Free apps) в американском AppStore, опередив YouTube, Gmail, Instagram и Facebook Messenger.

Справка. Reface (ранее назывался Doublicat) — это один из проектов украинского стартапа RefaceAI, который основали Роман Могильный, Олесь Петрив и Ярослав Бойко в 2011 году. Офис разработки RefaceAI находится в Киеве.

RefaceAI развивает технологию замены лиц на фото или видео с сохранением мимики.

По словам разработчиков, в отличие от других приложений для замены лиц, они не используют CGI или 3D-моделирование. Технология основана только на AI, в его основе лежит метод машинного обучения GAN (Generative Adversarial Network).





