Китайская компания отзовет иск по "зеленому" тарифу в Украине на 500 миллионов долларов

Китайская компания CNBM, которая имеет мощности по производству "зеленой" энергетики в Украине, согласилась отозвать арбитраж против государства на 500 миллионов долларов взамен на урезание тарифа только на 5%.

Об этом в интервью oilpoint.com заявил нардеп и глава комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Они (CNBM - ред.) пообещали, что, кроме того, не будут подавать новые арбитраже относительно Украины, также отзовут предыдущий, на 500 млн долларов.... при условии урезания на 5% они обещали отозвать этот иск. Мы уже получили от них официальное сообщение, что арбитраж они отзывают", - заявил Герус.

Также нардеп отметил, что Украина выровняла большинство станций по одному тарифу в 50% независимо от мощности. Он сказал, что некоторые станции с мощностью ниже 10 МВт ранее "урезались", поэтому для них снижение было постепенным, а составило сразу 50%.

По его словам, ранее тариф для СЭС, введенных в эксплуатацию до 2015 года (как, например, станции CNBM), уже был снижен на 45%.

Другие компании, по словам нардепа, в 2017-2019 годах урезались на 15%. Сейчас же, после врезки в 50% для всех станций, тариф, по словам Геруса, стал справедливым.

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Напомним:

Верховная Рада приняла в целом законопроект №3658 об усовершенствовании условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников, который призван снизить и реструктуризировать "зеленый" тариф. 31 июля закон подписал президент Владимир Зеленский.

В августе о иску 47 народных депутатов Конституционный суд открыл производство по делу о конституционности закона о "зеленых" тарифах.

Закон, в частности, предусматривает снижение "зеленого" тарифа (з/т) для введенных в эксплуатацию в период с 1 июля 2015-го до 31 декабря 2019 года солнечных станций свыше 1 МВт на 15%, для ВЭС с турбинами 2000 кВт – на 7,5%.