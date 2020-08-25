Глава Совета НБУ ожидает до конца 2020 года одного транша МВФ

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что базовый сценарий сотрудничества с МВФ по программе stand-by с получением двух траншей до конца 2020 года - в сентябре и декабре - является малореалистичным, по его словам, стоит рассчитывать на один транш.

Об этом он написал в Facebook.

"Поддержка международных партнеров остается одним из самых весомых факторов макрофинансовой стабильности в Украине. Очевидно, чтоб азовый сценарий с получением двух траншей до конца текущего года - в сентябре и декабре - является малореалистичным. Скорее всего, мы можем рассчитывать на получение транша в 4 квартале 2020 г.

Вместе с тем, плановый пересмотр программы с МВФ, на мой взгляд, должен сопровождаться пересмотром концептуальных основ сотрудничества и его фокусировки в поддержку национальных интересов Украины, а не только международных инвесторов. Приоритетом программы с МВФ должна быть поддержка реформ, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста и повышения благосостояния граждан Украины", - добавил Данилишин.

В то же время глава Совета НБУ прогнозирует, что курс гривни до конца текущего года будет оставаться близким к нынешним значениям.

"Положительное сальдо текущего счета подтверждает отсутствие давления фундаментальных факторов на обесценивание курса гривни, а соответственно, и на усиление инфляционного давления", - написал он.

Напомним:

Международный валютный фонд планирует продолжить сотрудничество с Украиной в рамках программы stand-by, но в МВФ не говорят, когда ждать следующего транша кредита.

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что свежий макропрогноз Нацбанка построен на предположении, что второму траншу от МВФ в этом году быть.

Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Международный валютный фонд обнародовал меморандум с Украиной по программе stand-by, выполнение которого позволит получить остальные средства МВФ после первого транша, то есть 2,9 миллиарда долларов.

Украина полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ - первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до 28,7 млрд долларов.

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