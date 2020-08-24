"Укрэксимбанк" выплатил третий транш финансирования Укравтодору

Государственный "Укрэксимбанк" направил привлеченный у Национального банка 14 августа кредит рефинансирования 2,87 миллиарда гривень на покупку облигаций "Укравтодора".

Об этом сообщил глава правления банка Евгений Мецгер на своей странице в Facebook.

Банкир уточнил, что после получения кредита рефинансирования "Укрэксимбанк" 19 августа принял участие в аукционе своп процентной ставки НБУ на такую же сумму, зафиксировав риск переоценки привлеченного ресурса уровнем 6,5% годовых.

"И в тот же день заключили соглашение с "Укравтодором" о приобретении облигаций в размере 2,87 млрд гривен с фиксированной доходностью 9,99% годовых", – добавил глава банка.

По мнению Мецгера, таким образом банк "совершил инновационную комплексную транзакцию финансирования государственной программы "Большое строительство".

Напоминаем:

В апреле "Укрэксимбанк" привлек кредит рефинансирования у Национального банка на сумму 6 млрд грн под залог пула активов.

Сразу же после этого "Укрэксимбанк" предоставил Госагентству автомобильных дорог первую часть финансирования под госгарантии на строительство и ремонт дорог на сумму 5,78 млрд грн под 10,5%.

В июне "Укрэксимбанк" выделил "Укравтодору" второй транш кредита в размере 5,08 млрд грн на два года и снизил процентную ставку по второму займу до 9,99% годовых.

Кабинет министров на заседании 1 апреля утвердил условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий для "Укравтодора" на общую сумму до 19,27 млрд грн.

В рамках реализации решения "Укравтодор" осуществит эмиссию пяти серий облигаций без осуществления публичного предложения, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией.

Затем облигации "Укравтодора" выкупит государственный "Укрэксимбанк".

Читайте также: Новая дорожная стратегия 2020: как власть планирует "сшивать" дорогами всю страну

Экономическая правда