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5 мільярдів під 9,99%: "Укрексімбанк" надав "Укравтодору" другу чергу кредиту

Середа, 24 червня 2020, 15:18
 

"Укрексімбанк" надав "Укравтодору" 5,081 мільярда гривень під 9,99% на фінансування будівництва доріг. Строк фінансування - 2 роки.

Про це повідомив голова банку Євген Мецгер.

"Вчора продовжили фінансування наймасштабнішого оновлення доріг за часів незалежності України – "Укрексімбанк" надав "Укравтодору" другу чергу коштів у розмірі 5,081 млрд грн.

Вдалося і забезпечити для державного агентства ще більш привабливі умови угоди – відсоткову ставку позики за другим траншем ще більше знижено порівняно з базовою, аж до 9,99% річних. Натомість строк фінансування збільшився до двох років", - пише Мецгер.

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Нагадуємо:

Видатки державного бюджету на будівництво доріг у 2020 році можуть скласти рекордні 124,9 мільярда гривень

У травні "Укрексімбанк" надав перший транш фінансування "Укравтодору" на оновлення доріг у обсязі 5,782 млрд грн зі ставкою 10,5%. Загальна сума фінансування становитиме 19,3 млрд грн.

Економічна правда

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Укравтодор Укрексімбанк кредит

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