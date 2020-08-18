Профсоюз "Энергоатома" планирует акцию протеста в Киеве: что будут требовать
Первичная профсоюзная организация "НАЭК "Энергоатом2 планирует 19 августа провести предупредительную акцию протеста возле Минэнерго и Кабмина с целью пересмотра госполитики по генерирующей компании.
Об этом говорится в постановлении профсоюзного комитета компании от 17 августа, текст которого есть в распоряжении издания "Энергореформа".
"Начать подготовку к проведению в Киеве 19 августа предупредительной акции протеста работников компании с пикетированием Минэнерго и Кабинета министров с требованием пересмотреть дискриминационную политику по отношению к ГП "Энергоатом" и разработать действенные меры по выходу из критического финансового состояния", - говорится в документе.
Согласно постановлению, среди требований профсоюза "Энергоатома", в частности:
- пересмотр размера и сроков выплаты дивидендов;
- возвращение компании как полноценного игрока на рынок электроэнергии;
- использование в полном объеме мощностей АЭС;
- осуществление мероприятий, направленных на реализацию закона о погашении долгов "старого" рынка электроэнергии.
"Профсоюз также принял решение в двухдневный срок обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой личного вмешательства в решение критической ситуации в компании", - говорится в сообщении.
"В случае отсутствия положительных изменений начать бессрочную акцию протеста в городах-спутниках АЭС путем проведения митингов и размещения палаточных городков", - говорится в постановлении профсоюза.
Отметим, что "Энергоатом" в первом полугодии 2020 года получил чистый убыток в размере 2,65 млрд грн против 1,113 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период 2019 года.
Согласно распоряжению правительства от 6 мая, часть чистой прибыли "Энергоатома", который отчисляется в госбюджет по результатам финансово-хозяйственной деятельности, определяется в размере 30% при условии направления 50% этой прибыли на выполнение инвестиционной программы.
Напомним:
В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" заблокировало внеплановую антикоррупционную проверку, которую должно было провести НАПК.
В июне Верховная Рада приняла законопроект о мерах погашения задолженности на оптовом рынке электрической энергии, предусматривающий докапитализацию НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа.
В "Энергоатоме" заявили, что общий объем задолженности перед НАЭК за отпущенную АЭС электроэнергию составляет около 20 млрд грн, компания выступила с предложениями, направленными на решение этой проблемы.
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