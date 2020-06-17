Народные депутаты разрешили "напечатать денег" для погашения долгов на рынке электроэнергии

Верховная Рада приняла законопроект о мерах погашения задолженности на оптовом рынке электрической энергии, предусматривающий докапитализацию НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

За соответствующий законопроект №2386 проголосовали 243 народных депутата.

Задолженность ГП "Энергорынок", которое в старой модели рынка электроэнергии выкупало всю производимую в стране э/э и продавало ее поставщикам и энергосбытовым компаниям для поставки конечным потребителям, планируется погасить за счет увеличения уставного капитала "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" за счет эмиссии ОВГЗ на сумму задолженности.

"Кредиторская задолженность "Энергоатома" по состоянию на 31 августа составляла 28,1 млрд грн. При этом, по данным "Энергоатома", долг "Энергорынка" перед генерирующей компанией к концу 2019 года оставался на уровне около 11,7 млрд грн, или 42% от общей суммы задолженности", - говорится в пояснительной записке.

После увеличения уставного капитала "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" кредиторская задолженность "Энергорынка" будет списана с него в соответствующем размере.

Списанию также подлежит задолженность предприятий угольной отрасли перед ГП "Региональные электрические сети" и ГП "Укринтерэнерго", а также задолженность указанных поставщиков перед "Энергорынком". На "Региональные электрические сети" приходится 42% дебиторской задолженности бывшего оптового поставщика.

Помимо механизма списания проект закона также предусматривает механизмы взаиморасчетов и уступки права требования.

"Согласно законопроекту, состоятся взаимозачеты между предприятиями энергосферы. То есть, никакие деньги никому дариться не будут, по факту это будут расчеты в ноль, что даст возможность вывести эти предприятия из кризиса, из-под риска банкротства", – прокомментировал автор законодательной инициативы Юрий Камельчук из фракции "Слуга народа".

Экономическая правда