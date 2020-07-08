20 миллиардов долгов: В "Энергоатоме" озвучили предложения, как решить проблему неплатежей

В "Энергоатоме" заявили, что общий объем задолженности перед НАЭК за отпущенную АЭС электроэнергию составляет около 20 млрд грн, компания выступила с предложениями, направленными на решение этой проблемы.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Среди предложений "Энергоатома" по сбалансированию рынка электроэнергии и устранения проблемы неплатежей, в частности:

- еженедельный пересмотр прогнозного баланса и увеличение доли "Энергоатома" в структуре производства электроэнергии до уровня, который соответствует фактическому потреблению в режиме "базового графика" (как минимум - на 1000 МВт·ч);

- изменение текущей модели ПСО (возложение специальных обязанностей) и исключение участия ГП "Гарантированный покупатель" как посредника по продаже электроэнергии АЭС бытовых потребителей;

- уменьшение обязательной доли продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" производителями с 15% до 5% путем внесения изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (законопроект №3657)

- увеличение доли продажи электроэнергии АЭС на рынке двусторонних договоров до 40%.

"Сообщение о невыплате заработной платы персоналу украинских АЭС, которые появились в СМИ, не соответствуют действительности: все работники ГП "НАЭК "Энергоатом" получают зарплату вовремя и в полном объеме", - добавили в "Энергоатоме".

Напомним:

Верховная Рада приняла законопроект о мерах погашения задолженности на оптовом рынке электрической энергии, предусматривающий докапитализацию НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа.

Экономическая правда