"Энергоатом" заблокировал внеплановую антикоррупционную проверку – НАПК
В Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции заявили, что госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" заблокировало внеплановую антикоррупционную проверку, которую должно было провести НАПК.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
"НАПК получило ряд сообщений о возможных нарушениях на "Энергоатоме" от общественных организаций, народных депутатов, физических лиц и СМИ. Именно поэтому было начато антикоррупционную проверку предприятия. Однако наших специалистов просто не пустили на территорию компании", - заявил глава НАПК Александр Новиков.
Отмечается, что специалисты агентства составили акт о недопуске к проверке, который подписал и.о. президента предприятия "Энергоатом" Петр Котин.
"Итак, он подтвердил, что предприятие сознательно препятствует проверке.
В связи с этим НАПК внесет Котину соответствующее предписание. В случае повторного недопуска будет составлен административный протокол о невыполнении законных требований НАПК", - говорится в сообщении.
"Это первый случай, когда НАПК не допускают к проведению проверки. Учитывая это, предполагаем, что на предприятии существуют системные нарушения в организации работы по предотвращению коррупции.
Проявления этих нарушений могут влиять на интересы 35000 работников этого предприятия и безопасность всей отрасли атомной энергетики", - добавил Новиков.
Напомним:
Ранее в разследовании программы "Схемы" говорилось, что государственное предприятие "Центрэнерго" зарабатывает миллиарды гривен на энергетическом рынке за счет использования производственных мощностей атомных электростанций, чем наносит ущерб государственному НАЭК "Энергоатом".
Экономическая правда
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