Нацбанк почти в 6 раз увеличил выкуп валюты с межбанка

На прошлой неделе (10-14 августа) интервенции НБУ по покупке валюты на межбанковском рынке составляли 223 млн долларов.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные Нацбанка.

Отмечается, что все 223 млн долларов НБУ купил в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).

В то же время Национальный банк не проводил интервенций по продаже валюты.

В течение 3-7 августа НБУ купил на межбанке 40 млн долларов - это почти в шесть раз меньше по сравнению с прошлой неделей, также не проводя интервенции по продаже валюты.

Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке валюты на 4,278 млрд долларов и продал на 3,292 млрд долларов. С начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 986,1 млн долларов.

Напомним:

За июль официальный курс гривни к доллару просел с 26,66 гривни за доллар до 27,69.

В июле Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке 130 миллионов долларов, а продал для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке 498,7 миллиона долларов.

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