НБУ возобновил выкуп валюты с межбанка: за неделю купил 40 миллионов долларов

На прошлой неделе (3-7 августа) интервенции Нацбанка по покупке валюты составляли 40 млн долларов, при этом НБУ не проводил интеренции по продаже валюты.

Об этом сообщает FinClub со ссылкой на данные регулятора.

Отмечается, что все 40 млн долларов Нацбанк купил в ходе интервенций по единому курсу размещения предложения по покупке иностранной валюты (Matching).

В течение 27-31 июля Нацбанк купил на межбанке 38 млн долларов, также не проводя интервенции по продаже валюты.

Всего с начала года Нацбанк купил на межбанке валюты на 4,055 млрд долларов и продал на 3,292 млрд олларов. С начала года чистая покупка валюты НБУ составила 763,1 млн долларов.

Напомним:

За июль официальный курс гривни к доллару просел с 26,66 гривни за доллар до 27,69.

В июле Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке 130 миллионов долларов, а продал для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке 498,7 миллиона долларов.

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