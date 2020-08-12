Кабмин передал Фонду госимущества 200 объектов для приватизации
Кабмин принял распоряжение "О передаче объектов государственной собственности в сферу управления Фонда государственного имущества" для их дальнейшей приватизации.
Такое решение было принято на заседании правительства 12 августа.
Во время заседания список объектов был сокращен.
В частности, по предложению вице-премьера по вопросам промполитики Олега Уруского, из перечня исключили следующие государственные предприятия:
- "Завод порошковой металлургии"
- "Украинский государственный научно - исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза"
- Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов
- "Экотрансенерго"
- "Кривбаспроект"
- "Научно-исследовательский институт техники безопасности химических производств"
- "Харьковское промышленно - торговое предприятие"
- "Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов"
- "Научно-исследовательский и проектный институт химических технологий "Химтехнология"
- "Укрпромвнешэкспертиза"
- Львовское государственное специальное конструкторское бюро "Топаз"
- "НИЦ жидких минеральных удобрений"
- Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Верес"
- "Расчетно-клиринговый центр"
- "Полупановский карьер"
- "Госинформаналитика"
- "Партнерский фонд"
- "Промышленно-металлургический консалтинг"
- "Финпро"
По предложению Минэнерго, из перечня исключили: "Львовуголь", "Шахта "Надежда", "Лисичанскуголь", "Укрэнерготруд".
Напомним:
Ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что Кабмин уже 5 месяцев обсуждает очередной список объектов малой приватизации, список сократился из 360 объектов до 253.
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что стратегия Кабмина - оставить примерно 300 предприятий из более чем 3 тысяч под контролем государства.
Правительство допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпочты", однако предлагает сохранить за государством 100-процентную долю корпоративных прав в НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго" , ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", Администрации морских портов Украины (АМПУ).
Экономическая правда
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