Кабмин передал Фонду госимущества 200 объектов для приватизации

Кабмин принял распоряжение "О передаче объектов государственной собственности в сферу управления Фонда государственного имущества" для их дальнейшей приватизации.

Такое решение было принято на заседании правительства 12 августа.

Во время заседания список объектов был сокращен.

В частности, по предложению вице-премьера по вопросам промполитики Олега Уруского, из перечня исключили следующие государственные предприятия:

"Завод порошковой металлургии"

"Украинский государственный научно - исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза"

Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов

"Экотрансенерго"

"Кривбаспроект"

"Научно-исследовательский институт техники безопасности химических производств"

"Харьковское промышленно - торговое предприятие"

"Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов"

"Научно-исследовательский и проектный институт химических технологий "Химтехнология"

"Укрпромвнешэкспертиза"

Львовское государственное специальное конструкторское бюро "Топаз"

"НИЦ жидких минеральных удобрений"

Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Верес"

"Расчетно-клиринговый центр"

"Полупановский карьер"

"Госинформаналитика"

"Партнерский фонд"

"Промышленно-металлургический консалтинг"

"Финпро"

По предложению Минэнерго, из перечня исключили: "Львовуголь", "Шахта "Надежда", "Лисичанскуголь", "Укрэнерготруд".

Напомним:

Ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что Кабмин уже 5 месяцев обсуждает очередной список объектов малой приватизации, список сократился из 360 объектов до 253.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что стратегия Кабмина - оставить примерно 300 предприятий из более чем 3 тысяч под контролем государства.