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Кабмин передал Фонду госимущества 200 объектов для приватизации

Среда, 12 августа 2020, 15:10
 

Кабмин принял распоряжение "О передаче объектов государственной собственности в сферу управления Фонда государственного имущества" для их дальнейшей приватизации.

Такое решение было принято на заседании правительства 12 августа.

Во время заседания список объектов был сокращен.

В частности, по предложению вице-премьера по вопросам промполитики Олега Уруского, из перечня исключили следующие государственные предприятия:

  • "Завод порошковой металлургии"
  • "Украинский государственный научно - исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза"
  • Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов
  • "Экотрансенерго"
  • "Кривбаспроект"
  • "Научно-исследовательский институт техники безопасности химических производств"
  • "Харьковское промышленно - торговое предприятие"
  • "Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов"
  • "Научно-исследовательский и проектный институт химических технологий "Химтехнология"
  • "Укрпромвнешэкспертиза"
  • Львовское государственное специальное конструкторское бюро "Топаз"
  • "НИЦ жидких минеральных удобрений"
  • Государственное научно-технологическое производственное предприятие "Верес"
  • "Расчетно-клиринговый центр"
  • "Полупановский карьер"
  • "Госинформаналитика"
  • "Партнерский фонд"
  • "Промышленно-металлургический консалтинг"
  • "Финпро"

По предложению Минэнерго, из перечня исключили: "Львовуголь", "Шахта "Надежда", "Лисичанскуголь", "Укрэнерготруд".

Напомним:

Ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что Кабмин уже 5 месяцев обсуждает очередной список объектов малой приватизации, список сократился из 360 объектов до 253.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что стратегия Кабмина - оставить примерно 300 предприятий из более чем 3 тысяч под контролем государства.

Правительство допускает приватизацию до 50% акций "Нафтогаза", "Укрзализныци" и "Укрпочты", однако предлагает сохранить за государством 100-процентную долю корпоративных прав в НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", НЭК "Укрэнерго" , ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Экономическая правда

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Кабмин приватизация Фонд госимущества

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