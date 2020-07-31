Кабмин 5 месяцев не может согласовать очередной список объектов малой приватизации – Фонд госимущества

Кабмин уже 5 месяцев обсуждает очередной список объектов малой приватизации, список сократился из 360 объектов до 253.

Об этом в Facebook сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"Сейчас есть тревожные сигналы от бюрократии, которая просыпается и "добегает". Правительство уже 6 месяцев не может подать на ВР список предприятий, которые правительство считает необходимым внести в список запрещенных к приватизации.

Очередная порция объектов для передачи в Фонд проходит надцатый круг и за 5 месяцев обсуждений список сократился из 360 объектов до 253, а вчера на правительственном комитете отправили на доработку ... И что-то там очень стратегическое и кому-то нужное...", - написал Сенниченко.

"Есть сейчас четкая политическая воля Владимира Зеленского и Дениса Шмыгаля и надеюсь,"безликая бюрократия" не имеет шансов "заволынить", - отметил Сенниченко.

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Напомним:

Фонд госимущества 15 июля провел аукцион по продаже столичной гостиницы "Дніпро" - отель продали за 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни ООО "Смартленд".

Среди претендентов на столичный отель "Дніпро" были представители бизнес-истеблишмента, в частности, среди участников аукциона были Степан Черновецкий, Томаш Фиала, Вадим Новинский, Сергей Тигипко и другие.

Позже выяснилось, что отель "Днепр" купил основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. На месте отеля планируют сделать большой кибеспортивный проект.

Экономическая правда