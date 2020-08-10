В Bolt ответили Кличко: все, что прямо не запрещено законодательством, разрешено

Киевская власть пока не имеет оснований требовать от бизнеса получения каких-либо разрешений и согласований на запуск проката электросамокатов, поскольку прокат таких самокатов в Украине законодательно не запрещен.

Об этом говорится в заявлении компании в ответ на призыв мэра Киева Виталия Кличко убрать несанкционированно установленные пункты проката электросамокатов, передает "Интерфакс-Украина".

"Продажа, аренда, управление электросамокатами и другими видами персонального легкого электротранспорта пока не является законодательно запрещенным видом деятельности в Украине (согласно ст. 42 Конституции Украины и ст. 3 Гражданского кодекса Украины, действует принцип свободы предпринимательской деятельности, не запрещенной законом). К тому же право пользователя управлять электросамокатом гарантировано ст. 19 Конституции Украины, которая предусматривает: для граждан действует принцип "все, что прямо не запрещено законодательством, разрешено", - заявляют в компании.

В Bolt добавили, что на сегодня правила безопасности движения на персональный легкий электротранспорт не закреплены на законодательном уровне в Украине, но эксперты сервиса "поднимали и намерены и в дальнейшем поднимать этот вопрос в публичном пространстве для ускорения процесса законодательного регулирования".

"Опираясь на международный опыт и экспертизу, мы уже катализировали разработку нескольких вариантов законодательных документов для урегулирования этой ситуации. Мы, команда Bolt, внедрили образовательную коммуникацию через свое мобильное приложение для безопасного управления электроскутером: невозможно воспользоваться сервисом без прохождения инструктажа безопасности.

Во время поездки на электросамокате жизнь, имущество и здоровье пользователя и третьих лиц застрахованы в международной страховой компании UNIQA", - отметили в компании.

В Bolt также пояснили, что прокат электросамокатов не предусматривает пользование стационарными централизованными паркингами, а руководствуется принципом социальных сетей - с помощью мобильного приложения клиент находит самокат, который оставил в удобном для него месте предыдущий клиент.

"Право пользователя (жителя или гостя Киева) оставить электросамокат в определенном месте корреспондирует его право как члена общины города Киева пользоваться коммунальным (общим) городским пространством. Такая система не требует сооружения дополнительных малых архитектурных форм или специально оснащенных стационарных центров парковка", - заявили в пресс-службе.

Напомним:

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к депутатам Верховной Рады разработать и внести на одном из ближайших заседаний изменения в законодательство о дорожном движении.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что компания Bolt без согласования с городом разместила пункты проката электросамокатов в столице.

Bolt запустил сервис проката электросамокатов в Киеве, первые 5 локаций уже работают в центре столицы.